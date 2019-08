Mercato: le Top 10 des joueurs africains les plus chers de l’histoire

Ci-après le TOP 10 des joueurs africains les plus chers de l’histoire (11 août 2019):

Après plusieurs mois de négociations,a officialisé la semaine écoulée le transfert du virevoltant ailier des Eléphants de la Côte d'Ivoire et du LOSC, contre un chèque conséquent de 80 millions d'euros (hors bonus).A lire aussi >> Pépé, Maguire, Wan-Bissaka... Les 10 plus gros transferts de l'été en Premier League Un transfert qui séduit les supporters des Gunners comme les observateurs et qui fait de la super star ivoirienne le footballeur africain le plus cher de l’histoire.En effet, l’ancien pensionnaire de(National 3), vient détrôner des légendes du football africain à l’image de, Michael Essien ou encoreen s'installant désormais à la tête du classement des joueurs africains les plus chers de l’histoire.efface ainsi des tablettes l'attaquant congolais, passé de Villarreal au club chinoispour 74 millions d'euros à l'hiver 2018.Il convient de noter que l’international ivoirien est également devenu le joueur le plus cher de l'histoire du prestigieux club londonien en détrônant son nouveau compère d'attaque(63 millions d'euros en janvier 2018). Lui qui n'avait coûté que 10 millions au LOSC en 2017 (en provenance d'Angers).(Côte d'Ivoire) : 80 millions d’eurosDe Lille à Arsenal. Août 2019(RD Congo) : 74 millions d’eurosDe Villarreal à Beijing Guoan. Février 2018(Algérie) : 68 millions d’eurosDe Leicester City à Manchester City. Juillet 2018(Gabon) : 63 millions d’eurosDu Borussia Dortmund à Arsenal. Janvier 2018(Guinée) : 60 millionsDe Leipzig à Liverpool. Juin 2018(RD Congo) : 55 millionsDe Crystal Palace à Manchester United. Août 2019(Egypte) : 42 millionsDe l’AS Rome à Liverpool. Juin 2017.(Sénégal) : 41,2 millionsDe Southampton à Liverpool. Juin 2016.(Côte d’Ivoire) : 38 millionsDe Villarreal à Manchester United. Juin 2016.(Ghana) : 37,5 millionsDe Lyon à Chelsea. Août 2005.(Côte d’Ivoire) : 37,5 millionsDe Marseille à Chelsea. Juillet 2004.