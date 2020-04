Mercato : Le Stade de Reims fixe le prix d'Axel Disasi, pisté par Arsenal

Dans cette interview accordée au journaliste ivoirien Pierre Ephese , M. Sangaré explique le bien-fondé de son choix et l’opportunité que représente le candidat Drogba pour le football ivoirien.Je pense que quand on a vécu dans ce milieu, qu’on a été un acteur important et qu’on a vécu différentes élections de la FIF, on ne peut qu’éclairer par des conseils les différents acteurs du football ivoirien. Aujourd’hui quand on regarde la situation de la pré-campagne, on se demande pourquoi tant de méchanceté ? Quand on sait que tout le monde a géré, et que tout le monde a fait ce qu’on a connu, il est bon qu’on se mette ensemble pour donner un nouveau souffle à notre football. On doit œuvrer tous ensemble pour le football ivoirien, pour la victoire de la Côte d’Ivoire.Aujourd’hui le profil idéal, comme vous avez parlé de sensibilité, est la liste conduite par Didier Drogba à laquelle j’adhère sans réserve. En face il y a le groupe conduit par Idriss Diallo Yassine et celui conduit par Sory Diabaté. Des trois groupes, il faut tout de suite arrêter la cacophonie. On connaît tout le monde, on connaît les potentialités de chacun. Aujourd’hui le football ivoirien a besoin d’impulsion nouvelle. Et cette impulsion ne peut être donnée que par quelqu’un qui peut insuffler au plus haut niveau cette dynamique dont pourrait bénéficier le football local. Didier pour nous reste donc le profil idéal.Drogba n’est pas celui qui va venir gérer les clubs. Le rôle premier de Drogba c’est de permettre à la fédération d’avoir les moyens de sa politique, de permettre au football et aux footballeurs de s’épanouir, aux dirigeants d’avoir les moyens de s’occuper de leurs clubs et d’accompagner le championnat dans les meilleures conditions. C’est un Monsieur qui ira chercher ce qu’il faut pour son pays. En même temps il a des collaborateurs. Dans chaque corps de métier du football, il y aura des hommes compétents, très pointus en matière scientifique, en matière technique pour lui permettre d’avoir les bonnes appréciations du moment. C’est donc un faux débat.Honnêtement pour ce qui est de la campagne, nous allons à petits pas. Le plus important aujourd’hui c’est le Covid-19 sur lequel tout le monde est concentré, y compris les plus hautes autorités de ce pays. Et donc Didier n’est pas en marge. Il est un acteur important de ce mouvement-là. Il est sur le terrain avec son équipe qui au four et au moulin soulage un tant soit peu les populations, les couches les plus défavorisées. Sa mission de solidarité qu’il s’est assigné, d’apaiser des familles en difficultés le préoccupe au plus haut niveau. Sur ce point, il ne relâchera pas sa contribution. Maintenant l’évolution du Covid-19 nous permettra de savoir peut-être de quoi seront faites les prochaines étapes. En même temps, je demande aux présidents de clubs, aux GI, en somme tous les membres actifs, de faire attention aux différentes propositions qui leur sont offertes. Je pense que l’arrivée de Didier Drogba dans cette campagne, est inédite, souhaitable et est une chance pour la Fédération ivoirienne de football. Il faut qu’on puisse saisir cette chance-là pour emmener notre institution à avoir une certaine autonomie.