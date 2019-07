Mercato : Le retour de Matuidi à Paris, il ne faut pas trop y croire

Face au Ghana, lundi en 8emes de finale de la CAN 2019, Alain Giresse a fait trois changements qui ont eu un impact déterminant sur le cours de la partie. Parfois pour le pire mais souvent pour le meilleur.

Wahbi Khazri à la place d'Anice Badri (67eme)

Rami Bedoui à la place de Taha Yassine Khenissi (89eme)

Farouk Ben Mustapha à la place de Mouez Hassen (120eme)

payait son premier tour moyen. Mais la sanction visait aussi à aiguillonner le Stéphanois., le joueur polyvalent s'est d'emblée illustrer par disponibilité dans les intervalles et sa capacité à insuffler du mouvement dans toute la zone offensive.. Servi par Kechrida dans la surface, Khazri élimine Boye et joue en retrait. Si Khenissi se jette, c'est le bras de Kasim Adams qui sort sa tentative mais l'arbitre ne l'a pas vu (69eme). Le danger se fait plus précis quand sur un corner botté par l'ancien Bastiais, l'avant-centre espérantiste trouve le poteau (70eme).: Khazri lance bien Kechrida, de plus en plus présent dans son couloir. Le centre de l'étoiliste est repris victorieusement par Khenissi (72eme).La Tunisie a certes tendance à reculer, mais le Ghana tarde à se montrer dangereux., l'homme qui, pense-t-on, va être celui qui donne la qualification,. Sur un coup franc obtenu par les Black Stars, le joueur d'Al-Fayha en Arabie Saoudite prend place en défense.qui ne paraît pas de nature à troubler le bon ordonnancement défensif tunisien. C'est sans compter sur Rami Bedoui :, qui trombe Mouez Hassen, venu à la rencontre du ballon et un peu mou sur ses appuis. Ce CSC gag permet au Ghana d'égaliser et d'arracher la prolongation. Tout est alors à refaire pour les Aigles de Carthage.Comme c'est trop souvent le cas, les trente minutes supplémentaires ne donnent rien. Il reste quelques secondes à jour.de ce dernier huitième de finale. C'est le moment que choisit Alain Giresse pour procéder à son quatrième changement. Le technicien français tente alors un gros, gardien numéro un rétrogradé dans la hiérarchie après son premier match raté contre l'Angola, à la place de Mouez Hassen. Hors de lui, le portier réserviste de l'OGC Nice n'en croit pas ses yeux et refuse d'abord de céder sa place.. Calmé par ses coéquipiers et en particulier Ferjani Sassi, l'Aiglon finira par s'exécuter, non sans avir refusé de saluer son remplaçant. On connaît la suite. La Tunisie sera passée par toutes les émotions mais aura fini par retomber sur ses pieds.