Mercato : Le Real prête Kubo à Villarreal

Neymar ne parle plus jamais d'un départ du #PSG https://t.co/0gmnalQZcO — CulturePSG (@CulturePSG) August 9, 2020

Les prémices d’une prolongation sont posées

Neymar a fait le deuil du Barça et ne parle plus de départhttps://t.co/eLcS3M40tJ — Daily Mercato (@DailyMercato) August 10, 2020

🗞 L’Équipe Au Camp des Loges, Neymar est décrit comme heureux et souriant. Le Brésilien ne parle plus de départ et la température s’est réchauffée avec Leonardo. Il aborde le Final 8 dans des dispositions satisfaisantes bien qu’il regrette le manque de rythme. #PSG pic.twitter.com/K1td1yvmxl — Luca (@LucaDmng) August 10, 2020

Neymar n’est pas prêt de quitter Paris. Il avait envisagé de le faire par le passé, mais désormais ce n’est plus le cas. L’attaquant brésilien a bien l’intention d’honorer son contrat au sein du club de la capitale, et il le fera avec joie si l’on en croit les révélations faites par L’Equipe.Pendant longtemps, Neymar avait fait pression sur ses responsables franciliens afin de retourner en Catalogne. Il s’était même confié à certains de ses coéquipiers au club. Aujourd’hui, son discours diffère totalement. « Il ne parle plus du tout d’un part », assure le quotidien français,. Les deux hommes étaient partis du mauvais pied ensemble, mais à présent tout est fluide entre eux et il y a une satisfaction mutuelle de ce que l’autre apporte au club.Que Neymar veut continuer à Paris n’est pas vraiment une surprise au regard du discours qu’il a récemment tenu . L’ancien Blaugrana avait confié vivre « sa meilleure période à Paris ».« Nous formons une famille qui partage ce grand objectif que nous avons devant nous. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des Champions. Nous allons nous battre pour cela, car nous n’avons jamais été aussi proches », avait-il lancé. Ces belles paroles du joueur et les nouvelles provenant des médias doivent certainement faire plaisir aux fans de l’équipe parisienne.Ce dossier est dans les tuyaux de la direction depuis un moment, mais il n’y a pas eu de grandes avancées pour l’instant. Tous les ingrédients sont réunis pour que la situation évolue dans le bon sens.