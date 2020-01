🔴Mercato : le Real Madrid passe la première vitesse pour Mané

Zidane is definitely building something at real madrid. Zidane has already made contact with mane's agents, spoke to mane face-to-face and discussed his project at Madrid for the next 5 years.



If Mane has any sense, he should join real madrid now, zidane is a genius, pic.twitter.com/rrHZ1iQ5RX — The Argyraspides (@midnightflyer29) January 1, 2020

đŸ‡Ș🇾 Real Madrid : les dirigeants merengue penseraient au SĂ©nĂ©galais pour le prochain mercato estival !https://t.co/vddt8QZXQ0 — Onze Mondial (@OnzeMondial) January 1, 2020

Report claims Real Madrid have "made contact" with Sadio Mane over transfer bidhttps://t.co/TwTWepOzpP pic.twitter.com/DeNeKKL9hY — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) January 1, 2020

Real Madrid have made initial contact with the agents of Sadio ManĂ©, the Spanish club wants to replace Gareth Bale who is likely to leave at the end of the season, and Zidane has reportedly already spoken to ManĂ© about his project. [@le10sport] pic.twitter.com/n0mkqrvJQu — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 1, 2020

Alors que Gareth Bale et James Rodriguez sont toujours annoncĂ© sur le dĂ©part, il n'y a que Karim Benzema qui tient la corde devant, avec quelques Ă©tincelles des deux BrĂ©siliens Rodrygo et Vinicius. Les Merengues cherchent Ă se renforcer offensivement et la cible prĂ©fĂ©rĂ©e de Zizou se nomme Sadio ManĂ©.Le SĂ©nĂ©galais, 4e du Ballon d'Or, est en train de prendre une autre dimension jusqu'au point de titiller les plus grands dont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid aurait mĂȘme passer Ă l'action pour recruter le champion d'Europe en Ă©tablissant un premier contact avec son entourage.La mĂȘme source nous indique aussi qu'il y aurait eu un Ă©change entre Zidane et ManĂ©. Le technicien Français lui a alors en profitĂ© pour l'informer qu'il compte sur lui pour la saison prochaine !A lire aussi >> Patrick Vieira : "Je trouve injuste le classement de ManĂ© au BO"