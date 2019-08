Mercato : le PSG fixe la date limite pour le départ de Neymar

L'ancien capitaine des Super Eagles a surpris son monde en adressant un joli message de remerciement sur son compte Instagram, bien qu'il n'a pas été retenu. « Je tiens à remercier Dijon pour leur accueil chaleureux et pour l’opportunité qu’ils m’ont offerte. C’est fou, je n’ai que de bons mots et de bons souvenirs de vous et je vous souhaite tout le meilleur pour la saison. Montrez dans le championnat quelle belle famille vous êtes. Bonne chance. » « Ce fut une période merveilleuse qui m’a fait comprendre que je pouvais encore jouer au football au plus haut niveau, a-t-il ajouté. Je peux encore gagner des matches et être bon aux entraînements avec mon équipe. Les joueurs, les entraîneurs et le personnel médical de Dijon ont été formidables. » Dijon cherchait un remplaçant à son gardien Bobby Allain qui n'a pas été prolongé. Vincent Enyeama qui n'a pas donné sa satisfaction a quitté le stage de Dijon à Vittel mardi. L'ancien gardien de Lille a joué entre 2011 et 2018 avec le club français (164 matches). Il compte aussi 101 sélections avec les Super Eagles.