Mercato : le PSG est prêt à brader Choupo-Moting

Le président du groupe Piccini est au Cameroun depuis quelques jours. Objectif de cette visite ? Convaincre les autorités camerounaises de mobiliser de nouveaux financements devant permettre de poursuivre et d’achever les travaux de construction du Complexe sportif d’Olembe qui va abriter en son sein le stade Paul Biya. Le dirigeant du groupe italien a signé avec le ministre camerounais des Finances, une convention de cautionnement afin que l’entreprise obtienne un financement auprès des banques locales, dans le but d’accélérer les travaux de finitions de l’infrastructure devant servir de cadre au match d’ouverture et à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021. En visite de travail au pays des Lions Indomptables, le patron de la multinationale a également été reçu dans les services du Premier ministre. L’enjeu de la rencontre étant selon des sources internes, « l’évaluation du niveau d’avancement des travaux et de l’exécution de la convention de financement pour l’accélération des constructions en perspective des compétitions que le Cameroun va abriter dès 2020 ». Makonnen Asmaron a indiqué que « nous sommes venus rassurés le ministre que le projet sera achevé à temps, notamment avant la fin de l’année 2019 ». En ce qui concerne l’évolution des travaux, le président du groupe italien a fait savoir que « nous avons récupéré le temps perdu et nous rassurons le peuple camerounais qu’il va avoir non seulement l’un des plus beaux stades en Afrique, mais probablement au monde ». Le Complexe d’Olembé, tel que voulu et décidé par le chef de l’Etat, Paul Biya, concerne non seulement la construction d’un stade de football de soixante mille places assises, de deux terrains d’entraînement, mais aussi l’aménagement d’espaces commerciaux et des structures d’hébergement d’une capacité de 70 chambres. L’infrastructure est construite sur le modèle du nouveau stade de la Juventus Turin, club mythique du championnat de première division d’Italie.