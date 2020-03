Mercato : le prix que le Real Madrid aurait fixé pour Luka Jovic

L’ancien joueur de l’OM demande de respecter les consignes

Le joueur de 33 ans appelle les autres pays à suivre l'exemple chinois

🗣 #AllôbeIN ⚽️ @Julienchaps prend des nouvelles de @StephaneMbia 👉 L'ancien joueur de l'OM raconte comment il a vécu l'épidémie, lui qui évolue en Chine, au Shanghai Shenhua 🎙 "Il faut respecter les consignes données parce que le virus tue et il est très sérieux" pic.twitter.com/RRVwJFKWUm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 17, 2020

Dans une interview accordée à beIN Sports, le Lion Indomptable a raconté comment il a vécu le début du confinement en Chine. «J’étais là-bas pour prendre des affaires. Je l’ai appris deux jours après mon arrivée, il ne fallait plus sortir de la maison. Il y a eu un signal, en bas des résidences, en plusieurs langues, cela a été immédiat. On nous a dit qu’il ne fallait plus sortir, car il y avait un virus très dangereux qui courrait dans la ville. Le message en bas des immeubles était clair et cela venait du gouvernement, il fallait rester à la maison…Chaque personne qui entre dans le territoire est mise en quarantaine. Il y a une personne qui est mise avec lui, du matin au soir, pour lui prendre la température, pour lui poser des questions, dans cette période-là. Et après ça, on le laisse partir chez lui, tranquillement. »« C'est très très dangereux, je pense que les mesures prises par le gouvernement français sont les mêmes que celles du gouvernement chinois. Mais sauf qu'il faut absolument respecter les consignes données, c'est-à-dire rester à la maison, essayer d'utiliser des produits pour essayer de désinfecter... Il tue, c'est très très très sérieux »"À Shanghai tout est clean. La majorité des cas sont guéris. La Chine a le contrôle total de l'épidémie. (...) Il y a eu trois mois de confinement et ces hôpitaux qui ont été construits en quelques jours … Les autres pays devraient faire la même chose. Je pense qu'il faut contrôler ça très très rapidement, parce que ça risque de partir dans tous les sens. »A lire aussi sur Orange Football Club >> Coronavirus : Blaise Matuidi donne de ses nouvelles