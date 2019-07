Mercato : Le LOSC recrute un attaquant parisien

Mon coup de foudre avec la manette ? Ça a commencé le jour où je me suis caché pour jouer en PES à la Playstation 1. Je n'avais même pas le droit car on était encore en période scolaire et depuis je ne l'ai pas lâchée.Non, pas spécialement.Je joue très souvent avec Barcelone, c'est une équipe si technique, qui aime bien garder le ballon et devant ça peut aller très vite avec Ousmane Dembelé ! C'est un jeu qui me correspond bien.Mon ambition pour ce tournoi serait d'aller le plus haut possible et de le gagner, pourquoi pas ?