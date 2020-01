Mercato : Le Havre repousse les avances lyonnaises dans le dossier Kadewere

Lyon cherche à convaincre Le Havre de vendre Tino Kadewere durant le mercato hivernal. En vain pour le moment d'après L'Equipe. Une offre de sept millions d'euros aurait été refusée par les dirigeants normands.

Kadewere plaît aussi en Angleterre et en Allemagne

Plombé par les absences longue durée de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, l'Olympique Lyonnais aimerait profiter du Mercato hivernal pour se renforcer dans le secteur offensif. Et ce d'autant plus que Moussa Dembélé, suivi de très près par des écuries de premier plan en Angleterre, pourrait encore faire ses valises d'ici le 31 janvier. Outre Karl Toko Ekambi (Villarreal) et Hee Chan Hwang (Salzbourg), les dirigeants rhodaniens auraient inscrit le nom de Tino Kadewere (Le Havre) sur leurs tablettes. Âgé de 24 ans, l'attaquant zimbabwéen affole les compteurs en Ligue 2, championnat dont il est le meilleur buteur avec 17 réalisations (en 19 matchs).Problème : la direction havraise aurait repoussé la proposition lyonnaise, jugée insuffisante. A vrai dire, le HAC espère bien conserver Kadewere jusqu'à la fin de la saison dans l'optique d'accrocher, si possible, le wagon menant jusqu'à la Ligue 1.Par ailleurs, les Gones ne seraient pas les seuls sur le coup, puisque le natif d'Harare aurait aussi des touches en Premier League (Southampton, Bournemouth) et en Bundesliga (Eintracht Francfort). Les Havrais attendent donc certainement la clôture du marché des transferts avec une certaine impatience et la volonté que rien ne bouge. Lyon, pour sa part, a encore quinze jours pour, éventuellement, attirer un nouveau joueur devant.