Mercato : Le Havre encore chaud sur Ben Arfa, mais...

Après un début de saison parfait, Renne n'a plus renoué avec la victoire depuis neuf matchs et a continué sa spirale négative à Monaco ce dimanche.

Dimanche après-midi, le Stade Rennais a réussi à marquer deux buts face à Monaco. Face à la pire défense du championnat et au regard du cadeau fait par Gil Dias, on peut se dire qu’il n’est pas vraiment compliqué de transpercer les filets de Benjamin Lecomte.« Les deux mi-temps ont été très compliquées mais on a la chance de mettre deux buts, admet Joris Gnagnon au micro de beIN Sports. On n’arrive pas à tenir le score malheureusement car on aurait aimé sortir de ce match avec un point. » En menant contre le cours du jeu juste après le retour des vestiaires, les hommes de Julien Stéphan auraient en effet pu faire un holp-up en Principauté. Mais Rennes est un club qui doute et qui n’arrive plus à gagner.Mais à la différence de Lyon qui a réussi à gagner en Ligue des Champions, la spirale infernale rennaise déteint même en Ligue Europa. « Je ne sais pas si on mérite mieux aujourd’hui mais quand on ne peut pas gagner les matchs, il faut essayer de ne pas les perdre, poursuit le défenseur central. C’est compliqué en ce moment mais il faut continuer et ne pas lâcher. Il faut maintenant espérer faire un résultat à la maison en Ligue Europa jeudi. » Histoire de mettre fin à une série de 9 matchs sans victoire et éviter de tomber un peu plus dans la crise.