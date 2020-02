Mercato : Le FC Sotchi engage Rami

L'attaquant du Nîmes Olympique Nolan Roux n'aimerait pas avoir la même vie que Neymar, même s'il envie ses qualités footballistiques.

Roux sur Neymar : « Comment il vit ? »

Nolan Roux traverse une période faste sur le plan collectif depuis qu'il a rejoint le Nîmes Olympique lors du dernier Mercato, avec un bilan de quatre victoires en quatre matchs sous le maillot du club gardois. Hors des terrains, le natif de Compiègne se plaît à entretenir l'image d'un homme détaché de son milieu professionnel, l'avouant sans peine. «Sondé sur son côté anti-star, anti-Neymar, Roux a reconnu les qualités footballistiques du numéro 10 du PSG, sans pour autant aspirer à mener la vie du Brésilien. «J’adore le regarder jouer car il s’amuse, on le sent, mais comment il vit ? Moi, mon anniversaire, c’est simple, j’appelle quelques amis et on se fait un truc sympa entre nous. Il n’y a pas 3 000 personnes dont deux tiers que je ne connais pas, des sponsors, des médias. Tout le monde a parlé de l’anniversaire de Neymar, mais, à la base, Neymar, c’est d’abord un génie sur le terrain. On devrait en rester là. »