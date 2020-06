Mercato : le départ de Konaté de l'ES Sahel différé ?

Boujelbane: "Sassi a dû faciliter le transfert de Mathlouthi à Zamalek"

L'ESS et la JSK au programme

Le Français Sagnol à la barre de l'ESS ?

Le CSS et l'USM au menu

"En effet, il faut compter avec la bureaucratie et les formalités compliquées qui retardent les délais, a-t-il prévenu. Par conséquent, la municipalité et le Club Sportif Sfaxien, premiers responsables de cette enceinte doivent choisir entre un processus ordinaire qui risque de se révéler très long, et un autre moins long et qui doit s'inspirer de ce qu'avait fait la municipalité de Bizerte. Celle-ci a donné la gestion du stade 15 octobre au bureau du Club Athlétique Bizertin. A charge pour celui-ci de prendre en main les travaux d'engazonnement de la pelouse dans les meilleurs délais". Par ailleurs, M.Gaâloul a assuré que l'Etat a adopté le projet de la cité sportive de Sfax.L'ancien milieu défensif du Club Sportif Sfaxien, Anis Boujelbane a soutenu lundi sur la chaine égyptienne On Sports que le latéral droit noir et blanc Hamza Mathlouthi est tout près de rejoindre le club égyptien Zamalek."Le milieu international tunisien Ferjani Sassi doit avoir facilité ce recrutement du fait de sa parenté avec Mathlouthi", assure Boujelbane.Jeudi 18 juin, le Club Sportif Sfaxien ira à Sousse pour un stage fermé d'une semaine qui sera sanctionné par deux matches amicaux contre l'Etoile Sportive du Sahel (le 20 juin) et la Jeunesse Sportive Kairouanaise.L'ancien latéral droit des clubs allemand Bayern Munich et français Saint-Etienne et Monaco, et de l'équipe de France, Willy Sagnol est candidat au poste d'entraineur de l'Etoile Sportive du Sahel en remplacement de Kais Zouaghi, et du coach provisoire actuel Naoufel Chebil.Sagnol, 43 ans, qui assure depuis quelques années les fonctions de consultant à RMC Sport n'a pas un grand vécu d'entraineur. En effet, il a pris en charge les Girondins de Bordeaux (L1, France), avant d'assurer les charges d'adjoint au Bayern. En plus d'un passage à la tête de l'équipe de France U20, et Espoirs.En tant que joueur, il est champion de France en 2000 avec Monaco, quintuple champion d'Allemagne, vainqueur de la Ligue des Champions 2001 et de la Coupe Intercontinentale la même année avec le Bayern Munich, en plus d'être double vainqueur de la Coupe des confédérations et finaliste de la Coupe du Monde en 2006 avec les Bleus. Avec ces derniers, Sagnol a participé à 58 matches. On se rappelle que le président de la section football de l'ESS, M.Chokri Laâmiri a répété à chaque occasion que le nouvel entraineur sera Français.L'Etoile Sportive du Sahel disputera deux rencontres amicales avant d'aller le 29 juin en stage bloqué à Hammam-Bourguiba.Le 20 juin, les Etoilés seront opposés au Club Sportif Sfaxien, avant d'aller disputer un test le 27 juin à Monastir contre l'Union Sportive Monastirienne.A lire aussi >> Daniel Sanchez contacté par l’Etoile du Sahel