Mercato : le champion d'Ouzbékistan drague Mbokani

@E_Adebayor en quarantaine de rigueur à Cotonou. Il rentrait à Lomé pour quelques jours #COVID19 pic.twitter.com/1n7WJk3EoJ — Steven Lavon 🇹🇬 (@lasteven04) March 23, 2020

Les stars africaines du ballon rond ne sont pas épargnées ni par la pandémie du coronavirus , ni par les inconvénients qu'elle provoque. En effet, et alors qu'il a quitté le, afin de rallier sonnatal pendant quelques jours,a été contraint de passer par la case quarantaine. Ainsi en ont décidé les autorités béninoises. La superstar togolaise a débarqué dimanche soir à, la capitale du, par un vol de la compagniecomme l'a révélé la télévision nationale béninoise. Il rentrait duoù le championnat est à l'arrêt à cause de la pandémie du. Ainsidemeurera sur le sol béninois durant les quatorze jours à venir. Au cas où il ne présenterait aucun symptôme, il pourrait alors regagner sa terre natale, précise la chaine télévisuelle locale. « Je ne suis pas Béninois, mais j'adore le Bénin. J'ai beaucoup d'amis béninois. Mais là on parle de la santé, c'est ce que nous avons de plus important. La quarantaine à Cotonou, c'est comme au Lomé… Je me sens comme un Béninois, donc ça me va, ça ne me dérange pas du tout », a déclaré l'ex attaquant du, d'et deIl convient de rappeler que plusieurs stars du ballon rond ont été testées positives auces dernières semaines.