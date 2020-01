Mercato : le CA rejette l'offre d'Al Charjah pour Chamakhi

La 6ème journée de Ligue 1 sera certainement dominée par le choc en haut du tableau entre l’AS Pikine et l’AS Douanes programmer dimanche à 17 heures au stade Alassane Djigo. Le stade Alassane Djigo abrite ce dimanche à 17 heures le choc de la 6ème journée de Ligue 1 avec un certain Pikine – Douanes. Il s’agit tout simplement de l’explication entre deux équipes qui occupent le haut du classement. AS Pikine, quatrième au tableau avec 9 points, n’a pas encore connu de revers depuis l’entame de la saison et reste solide sur ses bases. Toutefois, les Pikinois qui n’ont remporté aucun de leurs trois derniers matches (3 nuls) auront pour objectif de s’imposer pour retrouver le podium. Il les faudra donc sortir une grosse prestation devant des Douaniers déterminés en ce début de saison (3e, 10pts). Après un faux pas face à Teungueth FC (0-1), l’AS Douanes devra se ressaisir pour rester sur le podium. A noter que Douanes pourrait, en cas de succès, occuper le fauteuil devant Teungueth et Dakar SC. Entre ces des deux équipes joueuses et en forme en ce début de saison, le spectacle devrait valoir le déplacement.