Mercato : le Bayer Leverkusen entre dans la danse pour Aurier

Le Ballon d'Or 2005 voit le bout du tunnel lui qui a été assigné à résidence depuis cinq mois et qui ne pouvait pas revenir à son pays. Le magistrat,, a ordonné la libération de l'ancien joueur, âgé de 40 ans.est ainsi "libre de voyager dans le pays du monde qu'il (lui) plaira, mais il devra faire savoir s'il change d'adresse permanente" pendant une période d'un an, selon le magistrat lors de l'audience qui a duré trois heures et qui a été retransmise en direct à la télévision. "Dorénavant, la mesure de privation de liberté est levée. Ronaldinho n'est soumis à aucune restriction, sauf celle de la réparation des dommages à la société", a-t-il poursuivi. A lire aussi >> Ronaldinho et Ronaldo donnent une leçon d’humilité à Diouf et Eto'o Le joueur, passé par le PSG, le Barça et l'AC Milan, entre autres, a indiqué "accepter" la proposition du parquet d'une "suspension conditionnelle de la procédure" puisque la sanction envisagée ne dépasse pas deux ans. Il devrait payer une amende de, en guise de réparation de dommage à la société. Il convient de rappeler queet son frèreont été arrêtés ledernier dans la capitale paraguayenne. Ils sont notamment accusés d'être entrés au Paraguay en possession de faux passeports mais aussi d’être impliqués dans un système de blanchiment d'argent. En fin d’année 2018, Ronaldinho avait été privé de passeport par la justice brésilienne. La raison ? Une amende de près de 2,5 millions d’euros non payée, après avoir construit une jetée sans autorisation au bord d’un lac, selon la presse brésilienne. Initialement, l'ancien Parisien était en tout cas au Paraguay dans le cadre d'un programme de soins gratuits pour les enfants... A lire aussi >> Ronaldinho fait des nouvelles confessions sur son quotidien difficile !