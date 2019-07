Mercato : L'ancien Lyonnais Kalulu pourrait revenir en France

Anicet puis Carolus, et le rêve prend forme

Le coup franc magique de Marco Ilaimaharitra

La folle chevauchée de Romain Métanire

Une marche devenue trop haute...

Les Barea avaient déjà reculé leurs limites avant même le coup d'envoi de la CAN 2019 en décrochant la première qualification de leur histoire.Seraient-ils inhibés ou décomplexés ? Soucieux ou décontractés ? Leur premier match, face à la Guinée, allait rassurer tous les supporters des Zébus, et surprendre agréablement tous les observateurs. Face au Syli national,après un penalty. La main sur le cœur, Faneva Andriatsima et ses coéquipiers s’époumonent pendant l'hymne national, le premier pour la Grande Île en phase finale. Plus efficaces, les Guinéens mènent à la pause grâce à Sory Kaba ; mais déjà les Malgaches sont dans le ton. Au retour des vestiaires,s'élève plus haut que tout le monde pour égaliser sur corner. Le joueur de Ludogorets en Bulgarie restera à jamais le premier à avoir marqué pour son pays en Coupe d'Afrique. Sept minutes plus tard, Madagascar croira même à un premier succès quand, l'ancien joueur de l'USM Alger, donne l'avantage aux siens. Le Syli égalisera finalement sur un penalty concédé par Romain Métanire, mais qu'importe, tout un peuple est rassuré : son équipe n'est pas là pour faire de la figuration, son onze national est à la hauteur de l'événement. [caption id="attachment_9179269" align="alignnone" width="750"] Madagascar[/caption]La suite ne fera que le confirmer. A tel point que. Longtemps tendu et indécis, ce choc des novices entre les Barea et les Intamba mu Rugamba du Burundi va tourner à l'affaire de binationaux et de balles arrêtées. Gaël Bigirimana se voit offrir l'occasion d'ouvrir le score sur coup franc aux vingt mètres, mais Melvin Adrien enlève la balle de sa lucarne. Quelques minutes plus tard, une occasion similaire de débloquer un match tendu s'offre à Madagascar. Cette fois,(76eme). Devant toute sa famille, qui avait fait le déplacement en Egypte pour assister à cette rencontre, le discret milieu de terrain de Charleroi offre à son équipe la première victoire de son histoire à la CAN. « Le coup-franc de Marco (Ilaimaharitra) était énorme », saluera son sélectionneur Nicolas Dupuis, qui avait chambré son joueur dans la semaine. « Il passe tellement de temps à l’entraînement à tirer ses coups francs, des fois il me saoule ! », avait rigolé le sélectionneur, qui avait donné à l'ancien Sochalien sa première sélection, en novembre 2017. [caption id="attachment_9178078" align="alignnone" width="750"] Romain Métanire (Madagascar)[/caption]Le coup d'essai était déjà un coup de maître ; il va tourner au chef d'oeuvre lors de la 3eme journée.. Deux des grands anciens,etsont les buteurs du jour, qui permettent à Madagascar de terminer premier de sa poule et de jouer l'un des quatre meilleurs troisièmes, en l'occurrence la RD Congo., Ibrahim Amada ouvre le score dès l'entame d'une magistrale frappe (9eme). La suite sera plus dure pour les Barea, qui concèderont le nul (2-2) et passeront aux tirs au but (4-2). Dans le dur, l'équipe malgache n'en montre pas moins un magnifique état d'esprit. L'action du second but, une, suivie d'un centre pour la tête plongeante de Faneva Andriatsima, en atteste. Le coup est néanmoins passé près, et les coéquipiers de l'attaquant clermontois ont montré d'inquiétantes limites physiques. Etaient-ils programmés pour aller aussi loin ?, en tous points supérieure à eux. Mais nul ne pourra enlever leur magnifique parcours, qui les vit égaler le résultat du Cap-Vert, également quart-finaliste en 2013 pour sa première participation. [caption id="attachment_9197599" align="alignnone" width="750"] Madagascar (déception)[/caption]Et maintenant ?Sans se prononcer sur son propre avenir à la tête de l'équipe, le sélectionneur Nicolas Dupuis a entonné un discours réaliste, avec un seul mot à la bouche :. « Cela va être difficile de faire mieux la prochaine fois, a réagi le technicien français. Il y a beaucoup de travail à faire à Madagascar. Il faut se servir de ce qu'on a fait pour dire que le travail paye. Il faut continuer à travailler, ou, sinon ça peut être quelque chose d'éphémère. Il faut revenir au travail. », aussi considérable ait déjà été la tâche accomplie par Nicolas Dupuis et son staff. Laissera-t-on celui qui entraîne par ailleurs le FC Fleury 91 (National 2), en région parisienne, poursuivre sa mission ? L'essai doit en tout cas être transformé. Sous peine de voir la belle aventure de cette équipe des Barea rester un simple feu de paille.