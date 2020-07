Mercato : L'Ajax s'offre le très convoité Kudus

Le coach de l'AS Saint-Étienne, Claude Puel, a parlé du thème concernant Stéphane Ruffier, en conférence de presse.

Ruffier, un retour compliqué pour Puel

Claude Puel n'a pas manqué de sujets à évoquer en conférence de presse.Dans un premier temps, il a fait preuve d'un agacement palpable sur le second thème. "a-t-il indiqué, concernant le supposé accrochage avec son joueur.Le cas de Stéphane Ruffier, lui, semble plus simple, tant l'ancien entraîneur de l'OL possède un avis tranché sur la question d'un éventuel retour du gardien dans le groupe.a commenté Claude Puel. Sous contrat jusqu’en 2021, Ruffier et ses représentants ont rendez-vous le 22 juillet avec les dirigeants de l'ASSE. Le gardien des Verts a été empêché d’accéder au centre d’entraînement pour assister au match amical des Verts contre Charleroi, mercredi (4-0).