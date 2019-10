Mercato : La Juventus va recevoir une offre pour Mario Mandzukic

Deux coups de pattes de Sangaré Lassina (5ème) et du virevoltant attaquant, Mofossé Karidioula (14ème) ont permis au WAC de se qualifier pour la suite de cette compétition. Au cours de ce match, disputé au complexe sportif d'Abobo, les poulains de coach Kablan Marcelin, ont annoncé tôt la couleur. On joue à peine cinq minutes, quand Sangaré Lassina profite d'un cafouillage pour ouvrir le score pour les siens. Ce but motive davantage les Guêpes. Et à force de pousser, ils corse l'addition par Mofossé Karidioula. Une action bien menée depuis la ligne médiane. Josias au terme d'une percée sur le couloir gauche, sert impeccablement Mofossé qui ouvre bien le pied pour le second but. 2-0 à la pause. A la reprise, l'Afad obtient un penalty. Mais Bedi Stéphane manque le cadre. Il réussit tout de même à réduire la marque à la 71eme mn sur une tête. Trop tard pour devancer le WAC. Les hommes de Williamsville seront face à l'Africa pour le compte des 8èmes de finale.