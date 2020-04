Mercato : Krépin Diatta pisté par le Milan AC

It is totally inconceivable we keep on cautioning this. Africa isn’t a testing lab. I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words. Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv — Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020

« Fils de P... Vous n'êtes que de la merde, l’Afrique n’est pas votre terrain de jeu », commentait la légende camerounaise ; Samuel Eto'o Fils après la sortie honteuse de Pr Jean-Paul Mira, chef du service de réanimation de l’hôpital Cochin (Paris) et Pr Camille Locht, directeur de recherche à l’Inserm. À son tour, Didier Drogba, candidat déclaré aux futures élections de la Fédération Ivoirienne de Football, a complètement craqué face à cette sortie de ces deux chercheurs français. Via son compte Twitter, le double Ballon d’Or africain a exprimé son mécontentement vis-à-vis de ce traitement que l’occident veut d’abord essayer sur les Africains. Et pour la légende ivoirienne, l’Africain n’est pas un cobaye. « Il est inconcevable que nous continuions à accepter ceci. L’Afrique n’est pas un laboratoire. Je dénonce vivement ces propos graves, racistes et méprisants ! Aidez-nous à sauver les vies en Afrique et stopper la propagation de ce virus qui déstabilise le monde entier, au lieu de nous envisager comme cobayes. C’est aberrant ! Les dirigeants africains ont la responsabilité de protéger les populations de ces complots abominables. Que Dieu nous protège », a commenté l’ex-buteur de Chelsea. Lors de leurs discussions, le Pr Jean-Paul Mira s’était interrogé : «Si je peux être provocateur, est-ce qu’on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n’y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation ? Un peu, comme c’est fait d’ailleurs pour certaines études sur le SIDA où chez les prostituées, on essaie des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement exposées et qu’elles ne se protègent pas.» Le Pr Camille Locht avait répondu : « Vous avez raison. On est en train de réfléchir en parallèle sur une étude en Afrique pour faire ce même type d’approche avec le BCG. Il y a un appel d’offre qui est sorti ou va sortir. On va sérieusement réfléchir à ça. Ça n’empêche pas qu’en parallèle, on puisse réfléchir à une étude en Europe et en Australie. » Outre Didier Drogba et Samuel Eto’o Fils plusieurs autres sportifs très influents sur les réseaux sociaux, Serey Dié, Olivier Darcourset bien d’autre...ont aussi dénoncé ces propos honteux de Jean-Paul Mira et Camille Locht.