Mercato : Klopp répond au Real Madrid pour Mané et Salah !

Everton a confirmé mardi le départ de Phil Jagielka, capitaine des Toffees qui arrive au bout de son contrat à la fin du mois. Le défenseur international anglais était au club depuis 12 saisons.

| "I know I speak for all Evertonians when I send @PJags06 our heartfelt thanks for everything he has done for our Club, on and off the pitch, and wish him well for the future."https://t.co/Bxgz80GZzd