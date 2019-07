Mercato : Kevin-Prince Boateng pisté par un grand club italien

Now this is great journalism. https://t.co/yg0OuDKJlG — Alex Morgan (@alexmorgan13) 23 juillet 2019

Lors de la Coupe du monde, Alex Morgan, tout comme l’équipe des États-Unis dans son ensemble d’ailleurs, a beaucoup fait parler d’elle. Elle avait fait polémique en célébrant son but face aux Anglaises en mimant boire du thé… Mais cette fois, c’est par le biais des réseaux sociaux que la jeune femme a critiqué la star de la Juventus. Elle a en effet retweeté un article du média Vice, avec pour titre "Ronaldo est une icône de la corruption dans le sport"… Et pour couronner le tout, la championne a légendé cet article d’un : "Voilà du bon journalisme". Cette réaction survient suite à l'abandon des poursuites contre Cristiano Ronaldo, accusé de viol par Kathryn Mayorga dans une chambre d'hôtel à Las Vegas en 2009. L'ancienne mannequin Kathryn Mayorga avait entamé un procès civil devant le tribunal de Clark, dans le Nevada, dans lequel elle affirmait que Cristiano Ronaldo l'avait violée en 2009. À cette époque, elle avait signalé le viol à la police, avait subi un examen médical et avait porté plainte au pénal. Elle a ensuite abandonné ces accusations sur les conseils de son avocat qui avait probablement peu d'expérience dans ce domaine juridique. Elle a reçu 375 000 dollars pour son silence. Lundi soir, le procureur du comté de Clarke, dans le Nevada et en charge du dossier a annoncé, faute de preuves, de ne pas inculper pour viol le footballeur portugais.