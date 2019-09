Mercato : Kalidou Koulibaly ironise sur l'offre de 100M€ !

Récemment interrogé par la presse italienne, Aurelio De Laurentiis faisait une grande révélation sur l’été agité de Kalidou Koulibaly : « On a reçu plus de 100M€ pour Koulibaly, mais ne me demandez pas le nom du club en question car je ne vous le donnerai pas », confiait le président de Naples.Dans les colonnes du Corriere dello Sport, Kalidou Koulibaly est revenu sur les révélations de son président : « De Laurentiis a refusé 100M€ pour moi? Ça fait mal (rires). Maintenant, il serait plus riche, mais il l'a fait parce qu'il m'aime. Ma valeur estimée à 150M€ ? C'est bien, mais le marché est comme ça, c'est étrange », indique le défenseur sénégalais de 28 ans.A lire aussi >> Naples : Kalidou Koulibaly, 8eme plus gros salaire de la Serie A !