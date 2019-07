Avec Belmadi, l'Algérie a séduit son monde en inscrivant trois victoires en autant de matches en phase de poule, en battant notamment le Sénégal, l'un des favoris pour la victoire finale. « On a pas besoin de voir le Maroc se faire éliminer pour être averti. Dès qu’on a eu l’info comme quoi on allait jouer contre la Guinée, on s’est mis de suite au boulot. On a préparé le match le plus sérieusement possible. Si on doit perdre, c’est parce que la Guinée sera plus forte et pas parce qu’on est mal préparé ou qu’on prend les choses par le mauvais bout. On a préparé le match de la Guinée comme on a pu préparer le match du Kenya, du Sénégal et de la Tanzanie. Si la Guinée doit nous battre, il faudra qu’elle soit très forte », a indiqué Belmadi en conférence de presse d'avant match. « Ce qui m’intéresse, c’est que les joueurs gardent les pieds sur terre. Qu’ils sachent qu’on est pas venu pour être premier du groupe, qu’on est pas venu pour atteindre un huitième de finale. On est venu pour tout autre objectif. Il a été dit depuis très longtemps. Je n’ai aucun souci sur comment nous allons aborder cette rencontre ». A lire aussi >> CAN 2019 : Djamel Belmadi, meilleur entraîneur du premier tour