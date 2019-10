Mercato : Ivan Rakitic se rapproche de l'Inter

Ivan Rakitic ne fait plus partie des plans d'Ernesto Valverde et devrait bientôt quitter le FC Barcelone. L'Inter Milan a déjà avancé sur le dossier du milieu croate. Les dirigeants lombards auraient été reçus en Catalogne durant la semaine pour évoquer un transfert imminent.

L'Inter Milan avait déjà approché le Barça pour Rakitic

Vice-champion du Monde, champion d'Espagne à quatre reprises, vainqueur de la Coupe du Roi quatre fois, une Ligue des Champions, une Ligue Europa et dans le top 20 du dernier classement du Ballon d'Or, Ivan Rakitic est un joueur au palmarès impressionnant. Et il est sur le marché des transferts. Le Croate n'entre plus dans les plans d'Ernesto Valverde. Au FC Barcelone, il a été dépassé par Arthur et Frenkie de Jong dans la hiérarchie des milieux de terrain.Des chiffres bien loin de ceux des dernières années. Celui qui a porté le brassard de capitaine à deux reprises l'an passé était plus habitué à débuter entre 30 et 40 matchs par saison. Et désormais, cette situation ne peut plus durer. Après un transfert avorté au PSG durant l'inter-saison, le joueur de 31 ans pourrait finir par faire ses valises au Mercato hivernal. Les dirigeants catalans comptent bien le vendre et ont décidé d’accélérer le processus. D'après le journal espagnol Sport, ils ont rencontré les dirigeants de l'Inter Milan cette semaine.Comme durant l'été, le club lombard est intéressé par le milieu de terrain. Très actif sur le marché des transferts, l'actuel deuxième de Serie A veut continuer à se renforcer. Notamment au milieu de terrain où Antonio Conte vise aussi un autre joueur blaugrana : Arturo Vidal . Mais recruter Ivan Rakitic serait très intéressant à la fois pour le joueur qui pourra se relancer dans un top club, et pour les Nerazzurri qui pourront prétendre encore un peu plus sérieusement au Scudetto.Une somme encore trop importante pour l'Inter mais les négociations sont en cours et en bonne voie toujours selon le média catalan. Si durant l'été, le natif de Mohlin en Suisse avait refusé un transfert car il comptait se faire une place dans le onze catalan, il aurait désormais accepté l'idée de partir face à son faible temps de jeu. De quoi permettre à l'Inter de reprendre espoir après un été où il a été impossible de conclure. Un accord pourrait même être trouver avant le 1er janvier 2020 pour le rachat des 18 mois restant au contrat barcelonais de Rakitic.