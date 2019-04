Mercato : Islam Slimani prêté au Sporting CP ?

20 buts et une passe décisive en 34 matchs de Premier League

repart une nouvelle fois bredouille.

Le Lion de la Téranga

se consoler avec une présence dans l’équipe type de la saison:

Surpassé ce weekend parrisque de ne pas remporter le titre de champion d'Angleterre. Toutefois un joueur desva avoir un peu de réconfort avec le trophée de meilleur joueur de la saison. En effet, le pilier défensif néerlandais du club de la Mersey,(27 ans), a été sacré par ses pairs. Après avoir été élu dans le onze-type de la saison, il a reçu dimanche le trophée décerné par l'association des footballeurs professionnels. Le Néerlandais succède ainsi à son coéquipier. Il convient de noter également queest seulement le quatrième défenseur à recevoir cet honneur.enétait le dernier en date.Parmi les présélectionnés pour recevoir ce titre, il y avait Sergio Agüero, Eden Hazard, Bernardo Silva, Raheem Sterling ainsi que la super star sénégalaiseCe dernier, et malgré un exercice 2018/2019 exceptionnel (),pourra tout de mêmeCongratulations, VVD! 🙌 @VirgilvDijk has been named as the @PFA Players’ Player of the Year. 👏 #PFAawards pic.twitter.com/asSm60VFJS— Liverpool FC (@LFC) 28 avril 2019