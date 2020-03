Mercato : Islam Slimani pisté par le Sporting Lisbonne

Ronaldo pour remplacer Neymar ?

Cristiano Ronaldo de retour à Manchester United ?

Mercato - Le PSG et Manchester United ont fait une offre à Cristiano Ronaldo, la folie de Diario Gol - https://t.co/F9amKO4ng0 https://t.co/SPCBycwSFg via @GoogleNews — Chris (@PrevelChristian) March 25, 2020

Cristiano Ronaldo wants to leave Juventus as PSG and Manchester United circle Ronaldo has also received a proposal from former club United and the 35-year-old wants to restore the glory days at Old Trafford, though it depends on Champions League qualification.#MUFC #manutd pic.twitter.com/KqoDkGhz0x — Mr. Bose (@DieforUTD) March 25, 2020

La Juventus Turin veut blinder Ronaldo

Le Portugais continue d'émerveiller la planète et séduit les grosses écuries européennes. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus Turin, l’ancien joueur du Real Madrid pourrait changer d’air lors du mercato estival. Le quintuple ballon d’or serait dans le viseur du Paris Saint Germain et Manchester United.Le club de la capitale français a longtemps ciblé Ronaldo avant qu’il signe à la Juve. Et selon les informations de Diario Gol, le PSG pourrait revenir à la charge pour CR7. La formation parisienne songerait au joueur de 35 ans pour remplacer Neymar, annoncé avec insistance sur le départ cet été. Le Brésilien pourrait rejoindre le Barça qui souhaiterait le rapatrier. Pour pallier cet éventuel départ, le PSG pisterait Ronaldo. Une première offre aurait même été formulée par les parisiens qui seraient prêts à débourser 80 millions d’euros pour l’enrôler.La formation parisienne n’est pas seule sur ce dossier et doit notamment faire face à la concurrence de Manchester United. La formation anglaise lorgnerait également le portugais. Le club mancunien, désireux de retrouver les devants de la scène européenne, serait prête à un sacré effort financier afin de faire revenir son ancien protégé.L'ancien joueur des Red Devils réalise une saison exceptionnelle avec la Vieille Dame (27 buts et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues). De quoi donner des idées au club turinois… A en croire les informations de Tuttosport, la Juve songerait à offrir une prolongation de contrat à l'ancien joueur du Real Madrid. La formation italienne entend étendre le bail de CR7 de deux années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2024 Où évoluera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Wait and see ! A lire aussi sur Orange Football Club >> Coronavirus : Cristiano Ronaldo va faire un don aux hôpitaux portugais