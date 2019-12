Mercato : Hulk à l'Espanyol Barcelone ?

La 12e levée de la Ligue1 ivoirienne, disputée ce week-end, a réservé des fortunes diverses aux différents protagonistes. Entre retour en grâce, espoirs déçus et inquiétude, chacun en a eu pour son compte.

Après trois sorties sans gloire dont une en finale de Coupe de la Ligue (perdue face à l’USC Bassam), l’Asec Mimosas était attendue pour une réaction digne de son rang. Bingo ! Victoire avec panache (3-1), dimanche, aux dépens du WAC et retour sur le podium (3e). La pression née des trois défaites d’affilée peut retomber à Sol béni où ça commençait à sentir le roussi. De quoi permettre, aussi, d’appréhender l’ultime journée de la phase aller avec un peu plus de sérénité. La chanson n’est pas la même, chez l’éternel rival. Sur un nuage de 7 matches consécutifs sans défaite, l’Africa est lourdement tombé à Gagnoa (3-0). Il faut remonter au 11 novembre 2018 pour voir la défense Oyé encaisser autant de but. C’était lors de la défaite face à l’ASEC lors de la 10è journée de Ligue 1 de la saison 2018-2019. Cette troisième défaite de la saison en cours stoppe l’ascension du club vert et rouge qui visait le podium. Quant à Gagnoa, sous la menace d’Issia Wazi, il sort de justesse de la zone de relégation grâce à ce deuxième succès. Ce sont les Gagnolais en mode réveil qui réalisent la bonne opération. A l’image de l’AS Tanda, auteur d’une précieuse victoire (2-0) sur le leader, l’AFAD. Les Etoiles du Zanzan retrouvent de l’éclat, après des semaines de disette. Ils sont allés la chercher, cette victoire, au mental, le couteau entre les dents. Avec un match en moins, les Afadistes ont, néanmoins, une carte à jouer pour conforter leur position, d’autant plus que le RCA, leur poursuivant direct, alterne le bon et le moins bon. Sensationnels face au FC San-Pédro, les coéquipiers de Ouattara Brahima ont été fusillés par les Militaires de la SOA (2-1). Et le FC San-Pedro dans tout ça ? Toujours à la peine ! En panne d’inspiration depuis le départ de Tarek Jani et l’arrivée d’Amani Yao sur le banc technique: une défaite et deux nuls en trois matches. C’est inquiétant et l’avenir de l’ancien coach de l’Asec pose question. Issia WAZI en a profité de l’aubaine pour illuminer un peu son tableau de chasse. Victoire (2-1) des Indomptables (12e). Si l’ASI est loin d’être un poil à gratter (victoire 2-1 face à Bouaké FC) et que SOL FC essaie tant bien que mal de tenir le coup (0-0 face à l’US Bassam) après une folle entame de saison (pour un promu), la suite de la Ligue1 reste bien ouverte. Aussi le réveil de l’Asec et la chute de l’Africa relancent-elles la légendaire rivalité. Et c’est tant mieux. Résultats de la 12è journée ASEC-WAC : 3-1 Bouaké FC-ASI Abengourou : 1-2 RCA-SOA : 1-2 FC San Pedro-Issia Wazi : 1-2 USC Bassam-SOL FC : 0-0 AFAD-AS Tanda : 0-2 SC Gagnoa-Africa Sports : 3-0