Mercato : Hudson-Odoi devrait rester chez les Blues

Plusieurs matchs de l’International Champions Cup étaient programmés dans la nuit de mardi à mercredi. Le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Atlético Madrid l’ont emporté.



Avec Pavard, le Bayern Munich gagne contre Milan

Arsenal ne réussira pas le carton plein. Après ses deux victoires contre le Bayern Munich et la Fiorentina, le club londonien s’est incliné pour sa dernière rencontre dans l’International Champions Cup. Avant de rentrer en Angleterre pour affronter Lyon dimanche,Les hommes d’Unai Emery ont accroché le géant espagnol (2-2) grâce à des buts Lacazette (sur penalty) et d’Aubameyang inscrits en première période. Bale et Asensio, qui s’est ensuite gravement blessé au genou gauche, ont égalisé en deuxième période. La séance des tirs au but a tourné à l’avantage des hommes de Zinedine Zidane suite aux ratés de Xhaka et Monreal. A noter les expulsions de Nacho et de Soktratis dans ce match.Du rouge, il y en a aussi eu lors du match opposant Guadalajara à l’Atlético Madrid. Arrivé cet été, Llorente a vu rouge pour une faute en position de dernier défenseur. Avant de défier le Real Madrid, les Colchoneros ont gagné face au club mexicain. Aucun but n’a été marqué et, là encore, c’est lors de la séance des tirs au but que les hommes de Diego Simeone ont fait la différence. Ils démarrent bien leur International Champions Cup, au contraire duDans un match où Theo Hernandez s’est blessé à une cheville, le club bavarois l’a emporté grâce à un but de Goretzka juste avant la mi-temps. Une frappe croisée qui a laissé Donnarumma sans solution après un bon service de Kimmich. Pavard a joué 90 minutes en défense centrale.