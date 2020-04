Mercato : Henry Onyekuru ne veut pas revenir à Monaco

Cristiano Ronaldo the ‘best player ever’, beating Messi, Pele and Maradona, says ex-Man Utd star Nani https://t.co/bnqW7a16LT — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 3, 2020

"Best player ever? I have seen so many… even from the past like Maradona, Pele… but... numbers don't lie and they also show he is the best – Cristiano Ronaldo."



L'ancien joueur de Manchester United, Fenerbahçe et Sporting CP, Nani (33 ans) joue actuellement à Orlando City, en MLS, depuis l'hiver dernier. Il avait été coéquipier de Ronaldo avec les Red Devils entre 2007 et 2009.L'international portugais (112 sélections, 23 buts) a été invité à désigner le meilleur joueur de l'histoire et a choisi, sans hésitation, CR7. "Mon joueur préféré a toujours été Cristiano - le meilleur. Le Meilleur joueur de tous les temps? J'en ai vu tellement ... même du passé comme Maradona, Pelé ... mais je choisirais mon compagnon de nombreuses batailles, quelqu'un avec qui j'ai tant gagné, quelqu'un que je respecte vraiment. Les chiffres ne mentent pas et ils montrent également qu'il est le meilleur, Cristiano Ronaldo", a-t-il lancé. A lire aussi >> Brésil : Kaka évoque la rivalité Messi - C.Ronaldo