Mercato : Henry Onyekuru de retour en Turquie ?

L'ancien joueur du FC Porto a inscrit six buts et offert deux passes décisives lors des six derniers match. Il a grandement contribué à l'actuelle deuxième place des siens au classement de QSL. Le milieu de 29 ans est en train de retrouver ses couleurs après un passage récent difficile au Portugal et ses performances ont été aussi remarquables en sélection. Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a déclaré au sujet du match de Yacine Brahimi face à la RD Congo : « Yacine c'est très bien aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué et je suis content qu'il puisse se montrer à son avantage. On a vu qu'il avait des jambes, de l'envie, il a touché beaucoup de ballons. Il a été efficace même si il n'a pas marqué de but. J'ai bien aimé sa prestation ».