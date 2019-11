Mercato : Henry a retrouvé un banc

Près d'un an après avoir été viré de Monaco, Thierry Henry est le nouvel entraîneur de l’Impact de Montréal pour la saison prochaine.

Au moment d’annoncer son départ, Zlatan Ibrahimovic avait invité une partie des amateurs de la Major League Soccer à « retourner voir du baseball ». Le géant suédois n’était certainement pas au courant qu’une autre superstar allait reprendre le flambeau. Pas en tant que joueur. Mais comme entraîneur. Neuf ans après avoir rejoint le championnat nord-américain et ouvert la voie à de nombreux grands joueurs européens depuis, Thierry Henry s’apprête à reprendre du service. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France est le nouvel entraîneur de l’Impact de Montréal. Il y a signé un contrat de deux ans, plus une en option.L’ancien attaquant des Red Bulls de New York n’avait plus entraîné depuis sa première expérience en tant que coach principal, à l’AS Monaco. Arrivé en octobre 2018 pour succéder à Leonardo Jardim, il avait pris la porte trois mois plus tard, au bout d’une série de résultats désastreux qui avait motivé la direction monégasque à rappeler le technicien portugais. Avant cela, il avait été l’adjoint de Roberto Martinez au sein de la sélection nationale belge.« C’est un honneur de devenir entraîneur-chef de l’Impact de Montréal et de revenir en MLS, a confié l’ancien buteur, âgé de 42 ans, dans un communiqué diffusé sur le site officiel de la franchise. C’est une ligue que je connais bien où j’ai passé de très bons moments. Être au Québec, à Montréal, qui a un énorme héritage multiculturel, c’est quelque chose d’extraordinaire. J’ai toujours eu un œil sur ce club et maintenant j’y suis. » Il succède à Wilmer Cabrera, qui avait pris les commandes de l’équipe après le départ de Rémi Garde. L’Impact de Montréal a bouclé la saison 2019 au neuvième rang (sur 12) de la conférence Est. Et cherche à se relancer. Cela tombe bien, Henry aussi.