Mercato : Hakim Ziyech pourrait rejoindre Tottenham !

Le milieu de l'Ajax Amsterdam compte 5 buts et 5 passes décisives en championnat. L'ancien international néerlandais, Rafael van der Vaart souhaite voir Ziyech évoluer sous les couleurs des Spurs et l’aurait déjà recommandé au patron de Tottenham.« J’espère vraiment qu’il ira à Tottenham Hotspur, et je le pense vraiment. Aujourd’hui (dimanche), j’ai envoyé un message à Levy (le président de Tottenham). J’ai dit : « prenez Ziyech après cette saison ». Je suis sûr qu’il fera sensation à Londres. Et c’est ce que je veux qu’il fasse », a confié le Néerlandais dans l’émission Studio Voetbal du NOS.