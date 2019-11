Mercato : Habib Diallo a la cote en Premier League

Cette liste est celle des joueurs qui joueront les éliminatoires de la CAN -Cameroun 2021 contre le Gabon (le 14 novembre, à Kinshasa) et la Gambie (le 18 novembre). Six joueurs ont été écartés à savoir Riffi Mandanda, Nill De Pauw, Enzo D’Alberto, Jonathan Okita, Gaël Kakuta et Avadongo. Par contre, Glody Ngonda signe son entrée dans la liste.*Gardiens 1. Timothy bruce Fayulu (FC Sion/Suisse) 2. Joel Kiassumbua (Servette Genève/Suisse) 3. Jackson Lunanga (As V.club/ RDC) *Défenseurs 4. Mukoko Amale (Dcmp/RDC) 5. Jordan Ikoko (Pfk ludogorets/Bulgarie) 6. Christian Luyindama (Galatasaray/Turquíe) 7. Marcel Tisserand (Vfl wolfsbourg/Allemagne) 8. Chancel Mbemba (FC Porto/Portugal) 9. Glogy Ngonda (Dijon/France) 10. Arthur Masuaku (West ham fc/ Angleterre) 11. Fabrice Nsakala (Alanyaspor/ Turquie) *Milieux 12. Wilfried Moke (Ankaragucu/Turquie) 13. Giannelli Imbula (Lecce/ Italie) 14. Samuel Moutoussamy (Fc Nantes/ France) 15. Paul-Jose Mpoku (Standard de Liège/ Belgique) 16. Neeskens Kebano (Fulham fc/Angleterre) 17. Chadrac Akolo (Amiens SC/ France) 18. Jordan Botaka (Saint Trond/ Belgique) 19. Yannick Yala Bolasie (Sporting CP/Portugal) 20. Dieumerci Ndongala (KRC Genk/Belgique) *Attaquants 21. Jody Lukoki (Pfk Ludogorets/Bulgarie) 22. Cedric Bakambu (Beijing Guoan/Chine) 23. Jackson Muleka (TP Mazembe/RDC) 24. Nelson Balongo (Saint Trond/ Belgique) 25. Jonathan Bolingi (As Eupen/Belgique)