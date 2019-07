Mercato : Griezmann va au bras de fer

ANDRIATSIMA CROIT ENVOYER MADAGASCAR EN QUART…

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalAFCON2019 #MADCOD pic.twitter.com/1ZpWut3n3T — CAF (FR) (@caf_online_FR) 7 juillet 2019

Un grand BRAVO aux créateurs d'histoire 👏🎖️ Dans une victoire éprouvante, #ALEFABAREA se qualifie pour les quarts de finale pour la première fois. Qu'en pensez-vous ? 🤩🔥 Album complet 👇https://t.co/mNIMhpQSEP#MADCOD #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/oYluLpBKT8 — CAF (FR) (@caf_online_FR) 7 juillet 2019

#ALEFABAREA Première CAN de leur histoire ✅ Premier huitième de finale ✅ Et les voilà qualifiés pour leur premier quart de finale 💥#MADCOD #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/BppQ5lCM3Q — CAF (FR) (@caf_online_FR) 7 juillet 2019

C’est une histoire un peu folle, mais qui prend tout son sens dans une Coupe d’Afrique des Nations 2019 elle aussi assez dingue. Sorti en tête de sa poule après un exploit contre le Nigeria, Madagascar n’avait pas envie d’arrêter cette si belle aventure maintenant. Ce dimanche, à Alexandrie,. Malgré la suspension d’Ilaimaharitra au milieu, les Barea ont été les plus entreprenants en début de partie et ils ont été récompensés par l’ouverture du score magnifique d’Amada, auteur d’un tir puissant en pleine lucarne (9eme). En mode diesel, la RDC s’est réveillée en milieu de première période. Sur un centre venu de la gauche, Bakambu a surgi dans le dos de Fontaine pour égaliser de la tête (21eme).Plus fermé en deuxième période, le match aurait pu tourner à l’avantage des Malgaches quand l’âme de cette sélection malgache, Andriatsima, a marqué à un quart d’heure du terme. Après un rush de Métanire côté droit, l’attaquant de Clermont a vu sa tête plongeante finir au fond des filets (77eme). Un but qui a dû provoquer une joie indescriptible sur l’île de Madagascar, qui a ensuite tremblé jusqu’au bout avec une action litigieuse qui aurait pu offrir un penalty à Bolasie (87eme). Mais finalement, dans le temps additionnel,La prolongation a ensuite ressemblé à un long calvaire pour les Barea. Malgré l’entrée de Morel, ce sont bien les Léopards qui ont semblé les plus frais et qui ont mis en danger Adrien, auteur d’un arrêt incroyable sur une nouvelle tête de Mbemba (100eme). Tout s’est donc joué sur la séance des tirs au but, avec l’ancien Monégasque Tisserand qui a envoyé sa frappe dans les nuages d’entrée. Précis, les Malgaches n’ont eux rien raté.. Ce sera contre le vainqueur du match opposant la Tunisie au Ghana, qui aura lieu ce lundi (21h00).