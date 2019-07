Mercato : Griezmann signera samedi et sera présenté dimanche

Après 13 longues années, le Sénégal s’est enfin qualifié en demi-finale de la coupe d’Afrique des nations 2019 en battant le Bénin sur le score d’un but à 0. Toujours cité par les favoris, les lions de la Téranga, ces dernières CAN, avaient du mal à accéder dans le dernier carré. Par rapport à 2017, Aliou Cissé a apporté quelques changements.

Sur les 11 joueurs titulaires lors de l’élimination du Sénégal en quart de finale de la coupe d’Afrique des nations 2017 face au Cameroun, 7 étaient sur le terrain face au Bénin. Cependant, contrairement à la dernière CAN, cette fois-ci, les lions sont venus au bout des Écureuils et sont qualifiés en demi-finale de la coupe d’Afrique des nations 13 ans après, 6 CAN dont 4 participations.

Contrairement à 2017, le premier changement notable dans le jeu des lions, c’est la maîtrise. En effet, les lions de la Téranga ont montré dans cette compétition plus de maturité. Avec l’apport des nouveaux venus comme Alfred Gomis, Youssouf Sabaly ou encore Mbaye Niang, Aliou Cissé a su bâtir depuis l’échec de 2017, une équipe sure de la force. En effet, contrairement à 2017, la défense du Sénégal est beaucoup plus solide. Les lions de la Téranga n’ont encaissé qu’un seul but en 5 match disputés et ils en ont marqué.

Contrairement à 2017, le Sénégal peut aussi compter sur Sadio Mané. En effet, ce dernier a accumulé plus d’expérience avec Liverpool. Avec une victoire en Ligue des champions, l’international Sénégalais a aussi plus confiance en ses capacités. Il a actuellement 3 buts dans la compétition.