Mercato : Galatasaray réclame 15 millions d'euros pour Diagne

En effet, selon les informations de Wiwsport, Alfred Ndiaye et Youssouf Sabaly sont incertains pour cette rencontre. Ils n'ont pas pris part à la séance d'entraînement de ce samedi. Tous deux blessés, ils pourraient manquer le match décisif face au Kenya, pour la qualification pour les huitièmes de finale. Les deux joueurs ont joué les deux premières rencontres des Lions de la Téranga dans la compétition. Rappelons que le Sénégal et le Kenya occupent la deuxième place de la poule après un succès contre la Tanzanie et une défaite face à l'Algérie. A lire aussi >> CAN 2019 - Sénégal : Aliou Cissé parle d'avertissement, et attend plus de Sadio Mané