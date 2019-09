Mercato : Franck Lampard veut Youcef Atal en janvier

Mercato : Le PSG, le Real Madrid et la Juventus intéressés par Christian Eriksen https://t.co/xAMm6Qv7hz pic.twitter.com/9xsiChqpjx — EuroFootNews1 (@EuroFootNews1) 10 septembre 2019

Alors que son contrat se terminera en juin prochain, le milieu de terrain danois ne semble pas décidé à prolonger son bail en Angleterre. Si le Real Madrid et la Juventus vont revenir à la charge, ils auraient un nouveau concurrent, le PSG qui veut arracher le joueur à moindre coût. A lire aussi >> Premier League : Tottenham peut remercier Christian Eriksen Christian Eriksen semble avoir vécu un été très frustrant. Si l‘on s’en fie à la presse espagnole, le milieu était prêt à tout pour rejoindre le Real Madrid au cours du mercato estival. Finalement, il n’a pas quitté Tottenham, alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat et il ne semble pas vouloir prolonger. Une chose est sûre donc, il sera l’un des gros dossiers du prochain mercato hivernal, puisqu’il pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain. Reste à savoir quelle option le joueur privilégiera pour démarrer une nouvelle aventure. A lire aussi >> Mercato : Christian Eriksen aurait dit oui au Real Madrid