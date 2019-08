Mercato : Francfort sur la piste d'un attaquant turc

"À 90 %, je pense qu'il sera Marseillais. Il n'y a pas beaucoup de clubs capables de payer pour un joueur de cette dimension. Rodrigo va partir pour l'Atlético de Madrid, mais je ne pense pas que Valence va dépenser les 50 millions de ce transfert pour un joueur comme Thauvin. On attend Florian avec impatience. J'espère qu'il sera présent pour Nice. Il est fondamental pour arriver à ce type d'objectif, on a besoin qu'il revienne le plus vite possible dans l'équipe. S'il quitte l'OM, au montant important qu'il vaut selon nous, on doit évidemment aller sur le mercato", a dit le coach de l'OM en conférence de presse ce vendredi. "Il nous reste ce type de possibilités, en prêt, c'est l'unique marché auquel on peut prétendre. La direction sportive connaît très bien ce joueur, j'ai essayé de le connaître à travers les observations de l'Euro U19. Il est au Barça B, il y a beaucoup de joueurs expérimentés dans le groupe pro, cela ressemble un peu à la situation d'Oriol Romeu, venu du Barça quand j'entraînais Chelsea. Je ne peux pas évoquer d'éventuelles négociations, en revanche", a ajouté le technicien lusitanien, qui a été questionné sur un éventuel départ de Neymar, qu'il considère "pas bon pour la Ligue 1".