Mercato : Fenerbahçe enrôle Mame Thiam

Ronald Koeman spent $174.02m on new players ahead of the 2017-18 season, the biggest transfer budget in Everton’s history. He was sacked after nine matches with the club sitting in the Premier League relegation zone. pic.twitter.com/IH63d21WwW — ESPN FC (@ESPNFC) August 17, 2020

Busquets et Alba pourraient eux aussi partir

🔴🚨 #Koeman va tenter de ramener avec lui Donny Van de Beek au Barça ! Le prix de l’international néerlandais se situerait entre 25 et 30M€. (@Alfremartinezz) pic.twitter.com/SV0XMdrk4L — FCBN_FR (@FCB_NewsFR) August 17, 2020

L'ancien entraîneur d'Everton connaît bien la maison puisqu'il était un ancien joueur du club. A en croire les informations d'El Periodico, le nouveau coach débarque avec sa liste des indésirables. Et on y trouve quatre noms qui sont Luis Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Samuel Umtiti. Des joueurs qui ont déjà été cités parmi les partants, depuis l'été dernier, sans qu'aucun des quatre ne fasse ses valises. Le but de cette séparation est la régénération d'un effectif qui commence à vieillir, en laissant partir les moins motivés tout en faisant des économies et en allégeant la masse salariale. Le départ de ces joueurs ouvrira la porte à des nouveaux arrivées, chose dont le Barça en a fortement besoin en vue du niveau global de l'équipe et des derniers résultats.Deux cadors sont également sur le départ à savoir les Espagnols Sergio Busquets et Jordi Alba. Mais ne quitteront pas à n'importe quel prix. Le Barça ne sera à l'écoute qu'en cas d'offre conséquente de la part d'un club capable de prendre en charge leur salaire et de payer une bonne somme pour le club Blaugrana, qui a besoin de ressources pour financer le prochain mercato après une saison vierge sans titre, pour la première fois depuis 2007-2008. La dernière information que révèle le quotidien local concerne un ancien de la maison Philippe Coutinho. Auteur d'un doublé avec le Bayern Munich contre son ancienne équipe, le Brésilien pourrait faire un retour surprise avec le groupe Catalan, où il n'a jamais réussi à s'imposer. Koeman semble intéressé par ses services et le voit bien avec Messi et Griezmann devant. A lire aussi >> FLASH: Ronald Koeman hospitalisé d'urgence !