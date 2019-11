Mercato : Faouzi Ghoulam pisté par l'Atletico Madrid

« Ça m’embête beaucoup de ne pas pouvoir être là pour aider mes coéquipiers à sortir de cette situation. C’est difficile d’être à la maison et de ne pas pouvoir les aider. Cependant, je crois fermement que mes coéquipiers vont trouver la clef pour sortir de cette situation. Si nous ne nous qualifions pas, ça nous aura servi d’expérience pour apprendre. Le football est parfois imprévisible donc il faut être bien préparé. C’est le haut niveau donc c’est toujours difficile. J’ai confiance en ces joueurs et je pense que ça va marcher. »‬ Le joueur a donné son avis sur les chances de voir le Cameroun aller plus loin dans la compétition, après deux défaites contre le Tajikistan et l'Argentine.‬ « Les 4 meilleurs troisièmes passent au second tour donc on attend et j’espère qu’on va se qualifier. J’espère que mes coéquipiers vont faire un grand match et ramener cette qualification à tous les Camerounais même s’il est vrai que c’est contre une grande équipe, certainement les favoris de ce Mondial. » avant d’ajouter que « Pour battre l’Espagne, on devra être meilleur tactiquement. Après, je suis je ne suis pas entraîneur mais je sais que le coach leur dira ce qu’il faut pour essayer de remporter ce match.»‬ Sur l’affiche Espagne-Cameroun, il ne cache pas qu’il supportera les Champions d’Afrique en titre : « Bien évidemment que je supporte le Cameroun, s’il n’y avait pas ce décret je serais avec eux en train de jouer pour le Cameroun même si l’Espagne, c’est aussi mon pays comme je l’ai toujours dit. L’Espagne est déjà qualifié donc j’espère que le Cameroun gagnera ce match. Nous avons de grands joueurs donc je m’attends à un grand match. J’attends beaucoup de mes coéquipiers surtout de mon grand frère Steve Mvoue. C’est un très grand joueur avec beaucoup de qualité et qui pourra faire la différence.» A lire aussi >> Etienne Etoo bientôt avec les U17 du Cameroun