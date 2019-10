Mercato : Et si Giroud partait en Serie A en janvier ?

Deux ans après l’avoir fait venir à Chelsea, Antonio Conte relancera-t-il Olivier Giroud une nouvelle fois ?

Selon The Sun, l’attaquant français serait pisté par l’Inter Milan. Ce n’est pas la première fois que le journal anglais évoque une possible arrivée du buteur tricolore en Serie A, puisque déjà le mois dernier, la piste milanaise avait été évoquée dans ces mêmes colonnes. Mais cette fois, le contexte est différent. En un mois, Giroud a perdu presque tout le crédit qui lui restait chez les Blues, avec un temps de jeu en chute libre, pour ne pas dire inexistant. Et, surtout, l’Inter Milan a perdu Alexis Sanchez sur blessure. S'il venait à être absent longtemps, les dirigeants intéristes seraient contraints de se renforcer en attaque en janvier. Dans ce cas de figure, Olivier Giroud pourrait intéresser Antonio Conte. Reste à savoir si l’ancien Montpelliérain a envie de quitter l’Angleterre. Lundi soir, après avoir marqué son 38eme but en équipe de France contre la Turquie, il a en tout cas confié qu’il était prêt à aller voir ailleurs si sa situation ne s’améliorait pas chez les Blues. « Je vais me battre pour ma place à Chelsea, le coach le sait, et on fera les comptes en janvier. Mais je ne peux pas me contenter de ce que j’ai aujourd’hui », a-t-il concédé.