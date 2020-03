Mercato : Erling Haaland dans le viseur du Real Madrid

Dans un article assez laudateur, l’instance en charge de l’organisation du championnat espagnol met en lumière le passage de l’ancien gardien camerounais au RCD Espanyol.

Une figure emblématique de la Liga

A lire aussi >>CAN 1972 : ç’a été le déclic dans la carrière de Manu Dibango

Nkono, l’idole de Buffon

Un modèle pour les gardiens

Quand La Liga parle de Thomas Nkono, c’est sujet, verve, compliment. Parce que l’ancien gardien camerounais passé par le RCD Espanyol entre 1982 et 1991 a marqué l’histoire du championnat espagnol. Et a également été une inspiration pour des générations de gardiens africains et européens à l’instar de… Gianluigi Buffon. « La carrière unique de la légende de l’Espanyol Thomas Nkono a fait de lui un précurseur pour les gardiens africains en Europe et une source d’inspiration pour les gardiens de LaLiga du passé, du présent et du futur », a écrit La Liga.L’instance en charge de l’organisation du championnat espagnol de football présente en effet la légende camerounaise comme un ancien international qui a marqué cette compétition pendant près d'une décennie. Et qui contribue « toujours de manière précieuse en tant qu'entraîneur au stade RCDE ». « Au cours de 241 matchs de La Liga en huit saisons, il est devenu un favori des fans de Periquitos en raison de ses réflexes acérés, de son athlétisme superbe et de sa forte personnalité et son leadership », rapporte le texte.Autre fait saillant, la course de l’Espanyol à la finale de la Coupe Uefa 1987/88. Avec Nkono dans les filets, le futur entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde dans l’équipe, l’Espanyol perd contre le Bayer Leverkusen aux tirs au but. « Au moment où il a quitté Sarria en 1990, Nkono avait joué plus de fois pour l’Espanyol que n’importe quel étranger et avait participé à plus de matchs de LaLiga que tout autre Camerounais de l’histoire. Bien que ces deux records soient tombés depuis –en faveur de son futur collègue Mauricio Pochettino et son compatriote Samuel Eto’o - Nkono reste sans aucun doute l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire de La Liga ».Double Ballon d’or africain (1979 et 1982), Nkono a aussi une renommée internationale qui marque les esprits au sein de La Liga. Ses 112 sélections auréolées par un sacre à la Coupe d'Afrique des Nations 1984 et sa participation à la victoire mémorable du Cameroun sur l’Argentine (1-0) lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 1990. « En fait, ses performances en atteignant les quarts de finale de ce tournoi en Italie ont inspiré Gigi Buffon, 12 ans, à devenir gardien de but et, des années plus tard, à nommer son fils Thomas d'après son idole », précise La Liga.Après avoir quitté le RCDE, Nkono est resté dans le nord-est de l'Espagne, jouant pour les clubs catalans de Sabadell et Hospitalet avant des séjours en Bolivie, Brunei et Indonésie avant de finalement prendre sa retraite en tant que joueur âgé de 45 ans. Sa carrière d'entraîneur elle, a commencé lorsqu'il aide le Cameroun à remporter l’or aux Jeux olympiques de 2000. Avec dans les buts Carlos Kameni, âgé de 16 ans, qui suivra plus tard Nkono en rejoignant l’Espanyol. Depuis 2003, Nkono travaille de nouveau à Espanyol en tant qu’entraîneur des gardiens. Il a d’abord formé des jeunes gardiens de but du club, avant de mettre à profit toute son expérience et ses connaissances avec des seniors, notamment Gorka Iraizoz, Carlos Kameni, Kiko Casilla, Pau Lopez et l’actuel numéro un Diego Lopez. Pour La Liga, Nkono est « un modèle pour une génération de gardiens de but africains, et maintenant un nourricier de nouveaux talents émergents de La Liga. La carrière unique de Nkono fait de lui l'une des figures les plus respectées et aimées du football espagnol, africain et mondial ».