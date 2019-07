Mercato : Enfin le dénouement pour Wamangituka ?

Le Stade Rennais serait le club le mieux placé pour recruter Silas Wamangituka, l’attaquant du Paris FC, selon une information de L’Equipe.

Il a beaucoup été question de Silas Wamangituka avant même l’ouverture du marché des transferts cet été. Successivement envoyé à Toulouse, Nantes et même Marseille, l’attaquant du Paris FC est toujours dans la capitale et pourrait même être aligné par son entraîneur pour la première journée de Ligue 2 . « Pourrait », car le PFC ne débutera que lundi à Lorient, et d’ici là, la donne aura peut-être changé. Selon L’Equipe,Trois clubs sont récemment restés dans la course pour arracher la signature du joueur de 19 ans : Schalke 04, Lille et Rennes. Mais l’intéressé n’est pas encore tenté par un départ à l’étranger, ce qui élimine la piste allemande. Le LOSC, de son côté, préférerait acheter le joueur puis le prêter, ce qui ne l’emballe pas non plus. Du coup, le Stade Rennais s’est extrait de la mêlée.selon L’Equipe. Les discussions vont se poursuivre entre les différentes parties pour parvenir à un accord, sachant que le Paris FC aimerait bien récupérer 5 M€ sur la vente de son meilleur buteur de la saison dernière (11 buts).