Mercato : Emmanuel Adebayor au Paraguay, c’est fini !

«Salah est terre à terre et nous sommes fiers qu'il soit lié à la ville de Liverpool, il est un grand ambassadeur de l'Égypte à Liverpool et du football anglais», a indiqué le responsable à Ontime Sports. «Je vais le laisser se porter candidat à la mairie s'il me laisse jouer au football. S'il décide de se présenter à la mairie, je suis sûr qu'il aura beaucoup de supporters». «Salah est là pour gagner des trophées et pas pour l'argent, il a fait beaucoup de choses avec Liverpool et s'il reste avec eux, il aura plus de réalisations. J'espère rester avec les Reds car j'aime le regarder jouer et je le respecte beaucoup », a-t-il conclu.