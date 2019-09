Mercato : Echange XXL entre le Real et Manchester ?

CAF C1 : le TP Mazembe rapporte un nul à Madagascar @footrdc https://t.co/VIrlDQDj1y — Foot RDC (@footrdc) 15 septembre 2019

Lea dominé, mais lea été accroché ! Supérieurs durant toute la rencontre (63% de possession), les partenaires den’ont pas réussi à briser l’écueil des champions malgaches,), pour leur entrée en lice en Ligue des Champions africaine , à l'occasion des seizièmes de finale aller. >> Ligue des champions CAF : calendrier et résultats Bien frêles dans les trente derniers mètres, les protégés dese sont créés quelques situations dangereuses mais sans parvenir à les concrétiser. Le jeune, trop esseulé devant, a été l’auteur de l’occasion la plus dangereuse de la rencontre à la 26minute mais sa tête dans les seize mètres a été captée en deux temps par le dernier rempart adverse,. Malgré leur poussée lors du second acte et une opportunité en or gâchée pardans la surface à la 88, les Congolais devront ainsi se contenter d’un match nul et vierge () au stadede. Lesdevront se montrer bien plus incisifs dans 15 jours au match retour audes'ils veulent poursuivre l’aventure dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs africains.Gbohouo – Masengo, Mondeko, Kabaso, Ochaya – Christian Koffi, Ourega, Likonza – Ushindi, Muleka, Kalaba.