Mercato : Dortmund veut remplacer Sancho par Ocampos !

Les championnats locaux, les compétitions européennes ont été suspendus pour enrayer la maladie. Le bonheur et la chance vont de pair. Cette mesure est forcément une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint Germain et Liverpool. Le club de la capitale française, éliminé au stade des 8es de finale de la Ligue des champions lors de ses trois dernières campagnes, a enfin brisé la malédiction des 8es. La formation parisienne a éliminé le Borussia Dortmund. Battu au match aller 1-2, le leader de Ligue 1 a réussi l’exploit d’inverser la tendance à domicile 2-0. Le PSG pourra ainsi rêver de la Coupe aux grandes oreilles. Un rêve néanmoins menacé par les restrictions liées au coronavirus. La joie des parisiens était de courte durée. Quelques heures après la qualification du PSG, l'UEFA a annoncé le report des matches de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Une annulation de cette édition n’est pas à écarter. Une nouvelle preuve de la malédiction du PSG en C1 ? En 2014, Liverpool était la meilleure équipe d'Angleterre et avait la chance, après des décennies, de remporter finalement la Premier League. Mais c’est raté. Le club de la Mersey avait laissé échapper le titre de champion d'Angleterre d'un cheveu, à la suite de la malheureuse glissade de Steven Gerard face à Chelsea Six ans après, Liverpool pourrait être privé du titre à cause du Coronavirus. La PL pourrait en effet être déclarée nulle et non avenue au regard de la situation sanitaire. Les coéquipiers de Sadio Mané comptent désormais 25 points d’avance sur leur dauphin Manchester City. Le club de la Mersey ne lui reste que deux victoires pour assurer définitivement ce titre. A lire aussi sur Orange Football Club >> Liverpool : Mané doit-il partir ?