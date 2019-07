Mercato : Direction le Qatar pour Brahimi

Un contrat jusqu’en 2023 est dans les tuyaux !

Sous contrat jusqu’en juin 2021 (avec une clause libératoire de 700 M€),, 32 ans, resterait plus que jamais au centre du projet du. Auteur debuts etpasses décisives la saison écoulée en championnat (+ douze réalisations en Ligue des Champions), l’attaquant international argentin ne cesse d’affoler les compteurs, et les Blaugrana auraient pour projet de lui proposer une nouvelle prolongation. « Pour l’instant, on ne pense pas à l’après Messi, mais on doit le préparer, a récemment indiqué le président Josep Maria Bartomeu.Selon ESPN , il s’agirait de convaincre le génie argentin de rempiler pour une saison, voire même deux si possible. Il ne s’agirait pas d’un dossier urgent, mais le rendez-vous serait pris avec, le père et agent du natif de Rosario. Les discussions devraient débuter dans les prochaines semaines. Ladisposerait d’une clause pour changer d’air gratuitement en, mais celle-ci ne devrait être activée qu’en cas de départ pour un championnat inférieur. Après avoir fait les beaux jours du Barça,pourrait être tenté de boucler la boucle avec les Newell’s Old Boys , mais les champions d'Espagne devraient donc s’activer pour repousser cette éventualité le plus tard possible.