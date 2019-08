Mercato : Dijon cherche désespérément devant

Alors que son équipe compte zéro point au compteur, Stéphane Jobard, l’entraîneur de Dijon, souhaite recruter en attaque.

Alors que Julio Tavares et Benjamin Jeannot étaient absents contre Bordeaux (0-2, 3eme journée de Ligue 1), samedi soir, l’entraîneur dijonnais Stéphane Jobard attend du renfort au niveau offensif. « J’ai joué avec les trois attaquants qui me restaient dans l’effectif, a expliqué le successeur d’Antoine Kombouaré en conférence de presse.On travaille sur deux ou trois profils pour alimenter l’effectif devant, pour remplacer les départs de Kwon (Fribourg), Sliti (Al-Ettifaq) et Saïd (Toulouse), qui avaient cette qualité pour faire la différence en un contre un, ce qui nous manque aujourd’hui. » Depuis le début de Mercato d’été, les Bourguignons ont accueilli le seul Mama Baldé (23 ans, Sporting Portugal) aux avant-postes.