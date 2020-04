Mercato : deux grands clubs brésiliens se disputent Obi Mikel

D'après Rivaldo, il est temps pour le FC Barcelone de revendre Ousmane Dembélé.





Cela fait trois ans qu'Ousmane Dembélé a rejoint le FC Barcelone. L'attaquant international français y a collectionné les pépins physique. Une trajectoire jonchée de blessures qui ne lui permet pas de donner la pleine mesure de son talent, malgré un potentiel technique unanimement reconnu. Mais malgré ses coups d'éclat, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a toujours de nombreux détracteurs, à l'image de Rivaldo, ancienne gloire du club dans les années 1990 et 2000.

"Il est possible qu'il ne montre jamais sa qualité à Barcelone"

Selon l'ancien meneur de jeu de la Seleçao, les décideurs du FC Barcelone devraient placer l'attaquant sur le marché des transferts. « Ousmane Dembélé a déjà eu suffisamment de temps pour s’établir dans le club et prouver sa valeur. Il est possible qu’il ne montre jamais sa qualité au club. Je pense que cet été pourrait être la bonne occasion pour Barcelone de le vendre ou même de l’échanger contre un joueur qu’ils poursuivent déjà », a déclaré Rivaldo dans sa chronique pour Betfair, dans laquelle il est beaucoup plus clément envers Antoine Griezmann.